الحشاشون.. والشدة المستنصرية

أول من حدثنا عن الشدة المستنصرية كان المؤرخ والطبيب عبد اللطيف البغدادي. ولد في بغداد سنة 557 هجرية، وهو من أصل موصلي. تعلم الرياضيات والكيمياء، ثم رحل الى دمشق حيث اجتمع بعلمائها، وتفوق على مناظريه في غريب الحديث والعلوم الدينية، ومن دمشق سافر إلى صلاح الدين الأيوبي في عكا، واتصل بالقاضي الفاضل، ومنها سافر إلى مصر، مكث في القاهرة فترة ثم عاد إلى دمشق. وبعد وفاة صلاح الدين ولما حاول الملك عبد العزيز أن يفتح دمشق ويستولي عليها وفشل وعاد إلى مصر عاد معه إلى مصر مرة ثانية، وخلال تلك الفترة كتب كتابين فصلين عنها في كتابه " الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر " وهو الكتاب الذي اتهم فيه المصريين بأنهم أكلوا لحوم البشر.

نقل منه بعض المؤرخين العرب، نفس الوقائع التي كتبها دون تمحيص أو تدقيق. البغدادي تقي الدين احمد بن على المقريزي (1365- 1441) المؤرخ المعروف صاحب الكتب الشهيرة منها "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والديار"، و"السلوك لمعرفة دول الملوك" و"إغاثة الأمة في كشف الغمة"، والكتاب الأخير يحدثنا عن المجاعات والكوارث التي ألمت بمصر في عصورها السحيقة. وهو لم يعاصر الوقائع التي كتبها ولكنه نقل عن البغدادي

كما كتب المؤرخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي المولود في 1408في كتابه " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"عن نفس المجاعة . في أخبار سنة سبع وتسعين وخمسمائة‏.‏

الوقائع التي ذكرها عبد اللطيف البغدادي لا يمكن تصديقها.

يقول البغدادي " ودخلت سنة 597مفترسة أسباب الحياة، وقد يئس الناس من زيادة النيل وارتفعت الأسعار، وأقحطت البلاد، وأشعر أهلها البلاء، وهرجوا من خوف الجوع، وانضوي أهل السواد والريف إلى أمهات البلاد، وتجلي كثير منهم إلى الشام والمغرب والحجاز واليمن. ووقع المرض والموتان، وأشتد الجوع بالفقراء، حتى أكلوا الميتات والجيف والكلاب والبعر والأرواث، ثم تعدوا ذلك وأكلوا صغار بني آدم، فكثيرا ما يعثر عليهم ومعهم أطفال صغار مشويون أو مطبوخون في أواني. فيأمر صاحب الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والآكل. ورأيت (البغدادي) صغيرا مشويا في قفة، وقد أحضر إلى دار الوالي ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراقهما. وهو شيء لا يقبله ولا يصدقه عقل.

ولا شك ان رواية البغدادي التي ذكرها عن أكل المصريين للحوم البشر ربما نقلها له أحد، ولم يشاهدها، لأنه يذكر أن المياسير والمساتير من الناس كانوا أيضا يأكلون لحوم الناس لاستطابته، أي أن الأمر عادة ومجرب قبل ذلك، وانه من الأمور المعتادة ان يأكل أغنياء مصر في ذلك العهد لحوم البشر، وهو أمر يتجافى مع العقل والمنطق. فضلا عما تأنفه ذائقة المصريين.

لم يذكر مؤرخ أجنبي واحد تلك التفاصيل التي ذكرها البغدادي والتي كانت من نسج خياله.

آخر من زار مصر قبل الشدة المستنصرية هو ولم يذكر لنا البغدادي أي مقدمات عن هذا السلوك العجيب للمصريين الذي دفع المصريين لالتهام البشر. ولو كانت وقعت بالفعل لتناولتها كتب المؤرخين.

وقد قرات كتاب تاريخ البطاركة الطويل الممتد من فترة دخول المسيحية مصر، حتى فترة حلكم محمد علي ولم اجد فيها أي إشارة الى أن المصريين اكلوا لحوم البشر..

وفي شوال عام 580 هجرية (ابريل 1184) زار مصر الرحالة ابن جبير مصر في طريقه للحجاز. وزيارته كانت قبل المجاعة التي ذكرها البغدادي بنحو ستة عشر عاما، لم يذكر أبن جبير شيئا عن القحط أو الجوع. وذكر بين جبير ان صلاح الدين المظفر بين أيوب من أعجب ما أنفق للغرباء يأخذون جراية الخبز ولا حاجة لهم بها. وأمر بتعيين حمامات لهم يستحمون فيها، وجعل لهم مارستانا (مستشفى) لعلاج من مرض منهم، ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم وتحت أيديهم الخدام يأمرونهم بالنظر إلى مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء. للغرباء. ولا شك ان حال المصريين أحسن بكثير ولا يوجد بينهم من يحتاج إلى جراية من الحاكم صلاح الدين. كما لم يذكر شيئا عن اكل المصريين للحوم البشر.

فهل انقلب حال المصريين فجأة، وحل عليهم البلاء إلى الحد الذي أكلوا فيه البشر؟ وهل أكلها المسلمون الذي حرمت عليهم الميتة من الحيوان ليأكلوا الميتة من البشر؟

وهل حدث هذا الانقلاب الخطير في حياتهم ليتحولوا إلى وحوش تأكل بعضها البعض في غيبة من التاريخ.؟

المعروف أن أكلة لحوم البشر لا يبرئون منها في زمن قصير، بل تظل ملازمة لهم. فمتي برئ المصريون من تلك العادة، إذا كانت قد وقعت بالفعل.؟

وقد تشكك الدكتور جمال حمدان فيما رواه البغدادي، ويري أن التفاصيل التي يرويها عبد اللطيف البغدادي كشاهد عيان مذهلة، ولا يمكن ان يتخيلها من لا يقرأه مباشرة، ولسنا نعلم مبلغ الدقة والصحة فيها تماما.

ظهرت الشدة المستنصرية بكل تفاصيلها في القاهرة، لحظة وصول البطل كريم عبد العزيز للقاهرة للقاء الخليفة، وسلط القائمون على المسلسل الضوء على تواجد الكثيرين داخل شوارع القاهرة لحظة شعورهم بالجوع الشديد ومكوثهم في الشوارع، لتنتقل الأحداث بعد ذلك لوزير الدولة الفاطمية الذي أمر بالاستغناء على أحد أبواب القصر المرصعة بالذهب ليتم بيعه فيما بعد لإنقاذ بعض المعرضين للجوع. وفي السيناريو تلميحات الى ان هناك أفظع من ذلك.

والواقع أن لم يكن موفقا في عرض ما حدث، مستندا الى اقاويل مؤرخين لا يتسم كلامهم بالدقة او الحقيقية، وهو بذلك الصق بالمصريين تهمة لم يفعلوها.