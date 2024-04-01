الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. فيديو يوثق لحظة قتل قوات الاحتلال لـ خليل الرحمن مؤمن فايز

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

وثق كاميرات المراقبة مقطع فيديو للحظة قتل قوات الاحتلال خليل الرحمن مؤمن فايز المسالمة، منفذ عملية الطعن في مستوطنة "جان يفني". 

وأعلن الإعلام الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذ عملية الطعن في بئر السبع، واعتقلت 5 من أفراد أسرته، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، كشفت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل عملية الطعن في مدينة بئر السبع، وأفادت باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه العملية في محطة حافلات رئيسية في بئر السبع المحتلة أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة.

أحد مصابي عملية الطعن في محطة الحافلات ببئر السبع ضابط في الجيش

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن أحد مصابي عملية الطعن في محطة الحافلات ببئر السبع ضابط في الجيش.

وأفادت وسائل الإعلام إسرائيلية بإصابة اثنين جراء عملية الطعن بمحطة الحافلات الرئيسية، لافتة إلى أن المنفذ من سكان مدينة رهط من الداخل المحتل.

من جانبها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بنقل المصابين إلى مستشفى سوروكا جراء الحادث.

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