بينها ندوة "مرتلى الألحان القبطية".. أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

ندوة عن مرتلين الألحان القبطية، إحدى أمسيات وسهرات رمضانية، اليوم الإثنين الأول من أبريل 2024 والموافق 22 رمضان، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

ففي الرابعة عصرا، وضمن فعاليات مدرسة الذاكرة، تعقد ندوة بعنوان “مرتلي الألحان القبطية”، معهد الأنبا شنودة للدراسات الليتورجية والألحان القبطية بسوهاج.

وفي التاسعة مساء، تحتضن ساحة روابط للفنون، عرض يقدمه مسرح فابريكا بعنوان "في الليلة الكبيرة" الغنائي المستوحى من رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي الغنائية.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، اليوم، يحتضن مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة والنصف مساء، حفل تحييه فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك في ختام فعاليات النسخة الثامنة من برنامج هل هلالك، والذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

ويحيى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الليلة الختامية لبرنامج هل هلالك 8، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة لفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، والتى تعد من روائع رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة".

وفي الثامنة مساء، تعقد في وكالة بهنا للثقافة السينمائية بالإسكندرية، حلقة نقاشية حول "تاريخ نوادي السينما في الإسكندرية" مع الناقد والباحث السينمائي أحمد الحفناوي، وذلك ضمن الفاعليات المفتوحة لبرنامج حمى السينما: قراءة نقدية لتاريخ الثقافة السينمائية في مصر.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، اليوم، تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة، في الثامنة، حلقة نقاشية تحت عنوان "الممارسات الشعبية الخاصة بشهر رمضان وعرض فني للسيرة الهلالية"، وذلك بالتعاون مع بيت التراث المصري والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظمها تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي بالتعاون بيت التراث المصري.

خطايا العثماني الأخير بورشة الزيتون

وفي الثامنة مساء، يحل الكاتب الروائي أحمد محروس، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، ولقاء لمناقشة روايته “خطايا العثماني الأخير”، ويناقش الرواية كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، والقاص أسامة ريان والناقد القاص أحمد حلمي والكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب، وذلك بمقر الورشة الكائن في مقر حزب التجمع شرق القاهرة 1 شارع محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي سليم الأول سابقا بجوار صيدلية جرجس وأسواق العثيم وبالقرب من قصر الطاهرة ومحطة مترو سراي القبة.

الليلة الشعرية العاشرة بهيئة الكتاب

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن برملة بولاق كورنيش النيل، في التاسعة مساء، الليلة الشعرية العاشرة، من الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة تحت إشراف الشاعر أحمد الشهاوي.

ويشارك في الأمسية الشعرية العاشرة كل من الشعراء: أسامة جاد، شريف الشافعي، عاطف عبد العزيز، عماد غزالي، محمود سيف الدين، هاجر فايد، يونس أبو سبع، ويدير الأمسية الشاعر الجميلي أحمد.