حيلة رياض الخولى لمحاولة قتل السويركى.. نهاية الحلقة 21 من "حق عرب"

شهدت نهاية الحلقة 21 من مسلسل حق عرب ضبط رجال الشرطة للمعلم عبدالربه ورجاله ورياح ابو الدهب بعد التعدي علي عرب ومحاولة قتله في احداث الحلقة21 من مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب

وقال المعلم عبدالربه أمام جهات التحقيق بأن عرب حاول التحرش بشقيقة فتاة من المنطقة وحاولوا التصدي له أكثر من مرة لكن بلا جدوى.

مسلسل حق عرب

واصر علي السويركي المحامي شقيق عرب تفريغ كاميرات المراقبة لاخذ حق شقيقه لكن عرب رفض وقال اللى قالوه صح والمعلم عبدالربه مالوش دخل " وتم الإفراج عنهم جميعا .

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة.

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.