الحلقة 21 من "حق عرب".. صباح الجياش تحاول نجدة عرب والشرطة تصل فى الوقت المناسب

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل حق عرب محاولة المعلمة صباح الجياش والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، نجدة عرب من يد زوجها المعلم عبد ربه ورجاله، كما تدخل رباح أبو الدهب للتعدي عليه هو الآخر لقتله، لكن تمكن أصدقاء عرب السويركي من إبلاغ الشرطة ووصولها في الوقت المناسب قبل قتله، وقاموا باصطحابهم جميعا لقسم شرطة الدرب الأحمر.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات المقبلة.

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، وأخذ الاثنان يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

مسلسل حق عرب

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطائه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.