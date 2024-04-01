دينا فؤاد توافق على الزواج من رياض الخولى.. أحداث الحلقة 21 من "حق عرب"

توجهت حنان الغرباوي والتي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد إلي المعلم عبدالربه في أحداث الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، لتخبره بموافقتها علي الزواج منه وأنها فكرت كثيرا ورأت أن من مصلحتها إتمام زواجها منه.

مسلسل حق عرب

ورد عليها المعلم عبدالربه قائلا: من انهارده مفيش شغل في القهوة تقعدي في بيتك هانم انتي هتبقي حرم كبار المغربلين ".

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة.

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.