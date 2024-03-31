الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تحرك من بيراميدز بعد تصريحات علام عن "منشطات رمضان"

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر إذاعة أون تايم سبورتس بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلًا عن أسبابها والغرض الحقيقي منها، مؤكدًا أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز.

وأبدى سعيد اندهاشه من الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة أن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى انتظارا لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية، خاصة وأن المسئول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين هي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها.

أضاف المدير الرياضي أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، فإننا نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر.

أوضح هاني سعيد أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى المستوى المحلي طبقًا للقوانين المصرية.

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