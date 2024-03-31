"صيد العقارب" الحلقة 21.. رياض الخولي يزور نجله سامح في مكان اختبائه  

تشهد الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب أحداثا مصيرية بتوجه رياض الخولي لزيارة نجله سامح الغول داخل مكان اختباءه، وظهر على ابنه علامات عدم الانضباط ويبدو أنه مريض، وسأله عن حاله ولماذا وصل لهذا الحال، وسأله إن كان يريد شيء منه قبل أن يغادر المكان.

مسلسل صيد العقارب الحلقة21

ورد سامح على والده بأنه أصيب بحالة من الزهق والضيق بسبب تلك الحياة التي يعيشها، ليسأله الخولي عن معتز ويبارك له عقب زواجه من ولاء.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.