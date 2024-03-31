حبيب غلوم: مصر البوابة الحقيقية للشهرة لكل الفنانين

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إن مصر هي البوابة الحقيقية للشهرة لأي فنان، مشيرًا إلى أن هذا الكلام لم يأتِ من فراغ.

وأضاف "غلوم" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "من أبرز الأسماء الخليجية التي حصلت على شهرة في مصر زمان بكر الشدي وخالد سامي من السعودية".

وأشار إلى أن التليفزيون السعودي كان حريصًا على دعم المنتج الذي به ممثلين سعوديين، متابعًا: "في بداية التسعينات كان التليفزيون السعودي يدفع زيادة للمنتج لو دخل معه اثنين فنانين سعوديين وده كان أمر هايل جدًا".

وتابع: "كل الفنانين والمطربين طلعوا من مصر، زي حسين الجسمي الآن وعبد الله أبو الخير وغيرهما من الإمارات ومعظم الفنانين السعوديين والكويتيين كانوا يأتون إلى مصر".

وأكد أن مصر هي البوابة الحقيقية التي رأينا فيها معظم الفنانين أبرزهم فريد الأطرش وصباح، ولو كانوا في بلدانهم لم يظهروا بهذا الشكل الكبير.