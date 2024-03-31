باعوا مخدرات.. ضبط 5 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه في الإسكندرية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية