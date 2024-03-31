الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية بتكلفة 12 مليون جنيه

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بمتابعة الأعمال الجارية بسويقة الأحمدية بمنطقة الجيش، وتقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وتم الانتهاء من إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه. 

سويقة الأحمدية بمنطقة الجيش

وتضم 104 محال متنوع الأنشطة منهم 88 محلًا تجاريًا يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة، فضلًا عن 16 محلًا سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضًا كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوي الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، وكاميرات للمراقبة. 

 

رافق محافظ أسوان كلا من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وسيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات، فضلًا عن مسئولي الجهات المعنية. 

 

وأثناء تفقده لمكونات السويقة، شدد اللواء أشرف عطية على الإسراع بإنهاء إجراءات التسليم ليتم توفير جهة مختصة لإدارتها للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال، لافتًا إلى أهمية الالتزام أيضًا بنهو المكان المخصص لانتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسويقة لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، وتم تأمينها لتضاف هذه السويقة الحضارية والنموذجية لسلسلة السويقات التي يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات. 

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محافظ أسوان سويقة الأحمدية الجولات الميدانية الأعمال الجارية تكلفة 12مليون جنيه

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