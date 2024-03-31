تحليل .. كيف يخوض الزمالك ومودرن فيوتشر مباراة الليلة فى الكونفيدرالية؟

عندما يلتقي الزمالك ومودرن فيوتشر الليلة في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية سيكون على كل مدرب، معرفة ما يدور في رأس المدرب الآخر ووضع خطط مضادة لإحكام قبضته على مجريات اللعب.

كيف يواجه جوميز طريقة 3-4-2-1؟

تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر يلجأ في المباريات الكبيرة للعب بطريقة 3-4-2-1 بالدفع بالثلاثي علي الفيل ومحمود رزق ومحمد ربيعة في قلب الدفاع وباسم علي وغنام محمد وحسان إيموراني وجوزيف جوناثان في الوسط ومحمد فاروق وعبد الكبير الوادي وأحمد عاطف في الهجوم.

وعلى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مواجهة هذه الطريقة بالدفع برأس حربة صريح خلفه لاعب وسط يجيد الانطلاق في عمق الدفاع سواء كان يوسف أوباما أو أحمد حمدي وسيرتكب جوزيه جوميز خطأ كبيرا إذا بدأ المباراة بدون مهاجم صريح كما فعلها من قبل.

فيوتشر والاستفادة من أخطاء الدفاع

في المقابل على تامر مصطفى الاستفادة من الأخطاء التي يقع فيها قلبا دفاع الزمالك حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد عند مواجهة الكرات الطولية في عمق الدفاع خاصة أنه مهما منح جوزيه جوميز لاعبيه تعليمات بالتركيز فإن الأخطاء تكون بسبب سوء التمركز خاصة من حسام عبد المجيد.

صراع الجانبين أيضا سيلعب دورا مهما في تحديد نتيجة المباراة خاصة الجبهة اليمنى الهجومية للزمالك واليسري الدفاعية لمودرن فيوتشر وسواء تواجد شيكابالا أو أحمد سيد زيزو أمام عمر جابر سيكون هناك ضغط شديد على الكاميروني جوزيف جوناثان الظهير الأيسر لمودرن فيوتشر الذي سيحتاج دعم عبد الكبير الوادي لغلق هذه الجبهة تماما وفي نفس الوقت سيكون عمر جابر مطالبا بعدم الاندفاع لأداء الواجب الهجومي نظرا لسرعة ومهارة عبد الكبير الوادي.

في الجانب الآخر سيكون الصراع بين سرعة ومهارة مصطفى شلبي وخبرات باسم على الذي غالبا لا يكون له أي دور هجومي عكس جوزيف جوناثان.

البرتغالي جوزيه جوميز مطالب بحسن اختيار محور الارتكاز الثاني في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا وعدم تكرار خطأه بالدفع بعبد الله السعيد في هذا المركز وفي غياب محمد أشرف ورقا وعبدالله السعيد ستكون اختيارات جوميز محصورة في زياد كمال ومحمد شحاتة والأول لم يشارك في مباراة مع الزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي ولعب محمد شحاتة 35 دقيقة أمام الإسماعيلي يوم 19 فبراير الماضي ثم خرج من حسابات جوزيه لكنه أجهز من زياد كمال بعدما شارك مع المنتخب الأوليمبي في دورة غرب آسيا الأخيرة.