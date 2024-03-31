الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بالتزامن مع تقديمها لـ"النواب".. زيادة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

يتسلم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتولي الموازنة العامة الجديدة اهتماما خاصا بقطاعي الصحة والتعليم.

توجيهات رئاسية

 

وكشف محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.

تتضمن الموازنة لأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، والتي تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكل الهيئات الاقتصادية"، حيث بلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦.٤ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥.٠٥ تريليون جنيه، مما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد، والذي تم من خلاله إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة".

 

زيادة مخصصات الصحة والتعليم 


وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم بهدف تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تتضمن زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزز بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح أن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لن تحمل المواطن أي عبء بل ستخفف من آثار الأزمات العالمية والحروب داخل المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق في الموازنة الجديدة لمواجهة العجز، على أن تكون موازنة تصحيحية للعودة لمسار النمو.

مجلس النواب الموازنة مشروع الموازنة الصحه والتعليم التعليم

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