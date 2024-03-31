الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد البحث 4 أيام.. أهالي كفر الفرعونية يستقبلون جثمان الطفل الغريق بالزغاريد

أثناء انتظار الجثمان
أثناء انتظار الجثمان

استقبل أهالي قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالزغاريد جثمان طفل كان قد غرق في فرع النيل المار على القرية بعد عذاب البحث 4 أيام متواصلة مكثت فيها أسرة الطفل أمام النهر يناجون الله للعثور عليه حتى تم العثور عليه منذ قليل.

 

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل أثناء لهوه مع أصدقائه بفرع نهر النيل المار بقرية كفر الفرعونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وكثفت قوات الإنقاذ النهري البحث في الأربع أيام الماضية بمساعدة الغواصين والصيادين والعديد من  المتطوعين للعثور على جثمان الطفل الذي فقد في النيل منذ 4 أيام حتى تم العثور عليه منذ قليل.

 

وكانت قد قامت أسرة الطفل "أ، م، م" البالغ من العمر 12 عاما والذي لقي مصرعه غرقا بفرع النيل المار بالقرية منذ أربعة أيام بالجلوس أمام النهر في انتظار ظهور جثمان نجلهم المتوفى حثى تم العثور عليه منذ قليل.

 

وحرر محضر بالواقعة ونقل الجثمان إلى مستشفى أشمون لمعاينة الجثمان من الطبيب الشرعي وتنتظر أسرة الطفل المتوفى انتهاء التصاريح اللازمة لدفن الجثمان.
                                                  

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