ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها بالمنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات) لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو وذلك للمرة الرابعة خلال شهر مارس الحالي.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، النقيب شوقي يحيي الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتفقد محافظ المنوفية عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعهم علي مدن وقرى "شبين الكوم، أشمون، تلا، الشهداء، سرس الليان، حي شرق شبين الكوم "، مقدمًا الشكر للواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، ومثمنًا الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع

فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.