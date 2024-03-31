وزير قطاع الأعمال: الحكومة منفتحة على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام في مصر خلال السنوات العشر الماضية يظهر جهودًا ملموسة وإنجازات ملحوظة في تحسين أداء هذه الشركات، وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ما أدى إلى العمل على جذب الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام.

العام المالى الجديد يشهد فى خططه تحسنًا ملحوظًا فى نتائج الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العام المالي الجديد يشهد في خطط الحكومة تحسنا ملحوظا في نتائج الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال ما تمتلكه الشركات من مشروعات متنوعة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الحكومة عززت قدرات الموارد البشرية في شركات القطاع العام، من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف لرفع كفاءة العاملين وتحفيزهم على التطوير المستمر، كما تم العمل على تحسين بيئة العمل وتوفير فرص متساوية للتطوير المهني والترقيات.

الحكومة اتخذت إجراءات لتعزيز الوعى البيئى وتبنى مبادرات للحفاظ على البيئة

وأشار إلى أنه في سياق الاستدامة البيئية، اتخذت الحكومة إجراءات لتعزيز الوعي البيئي وتبني مبادرات للحفاظ على البيئة وتحسين الأداء البيئي لشركات القطاع العام، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأكد "عصمت" أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتعزيز الشراكات الدولية والتبادل التجاري مع دول أخرى لتعزيز موقع شركات القطاع العام على الساحة الدولية، وتوسيع فرص التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه شهد تطورات هامة في قطاع الأعمال العام في مصر، حيث تم تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي، حيث تحققت إنجازات ملموسة في مجالات متعددة، مثل تحسين الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد أنه تم تبني استراتيجيات واضحة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وتم تعزيز التعاون بين الشركات الحكومية والأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

تنفيذ برامج لتحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ما ساهم فى نشوء مشاريع جديدة

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه علاوة على ذلك، تم تنفيذ برامج لتحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، ما ساهم في نشوء مشاريع جديدة وتوسيع قاعدة الاقتصاد المصري، كما تم تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم للمبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة.

وأوضح أنه قامت الحكومة المصرية بجهود ملموسة في تحسين وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وقد أسفرت هذه الجهود عن إنجازات ملحوظة تعززت بها قدرات هذه الشركات وأداؤها. وتم تعزيز الشفافية وتعزيز الحوكمة في هذه الشركات، ما ساهم في بناء بيئة أعمال صالحة للاستثمار وزيادة الثقة بين المستثمرين والشركاء.

تعزيز التركيز على التنمية التكنولوجية والابتكار داخل هذه الشركات

وأكد "عصمت" أنه تم تعزيز التركيز على التنمية التكنولوجية والابتكار داخل هذه الشركات، من خلال دعم البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة. كما تم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتحقيق التبادل الفعّال للخبرات والمعرفة.

وأشار إلى أنه في سياق الاستدامة، اتخذت الحكومة إجراءات للحفاظ على البيئة وتحسين الأداء البيئي لشركات القطاع العام، ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.