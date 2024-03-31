فى تسجيل مسرب.. محامو الحكومة البريطانية: "إسرائيل" انتهكت القانون الدولى

تلقت الحكومة البريطانية مشورة من محاميها بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، بحسب تسجيل مسرب لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أليسيا كيرنز.

وتنشر صحيفة «الأوبزرفر» التسريب في عدد الأحد، وأورد موقع «الجارديان» مقتطفات منه، والذي يتحدث عن تقرير أعده محامو الحكومة البريطانية عن انتهاك «إسرائيل» القانون الدولي في غزة.

وقالت كيرنز خلال حفل لجمع التبرعات لحزب المحافظين إن المشورة القانونية: «ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل دون تأخير».

تشير «الجارديان» إلى أن التصريحات التي أدلت بها أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس، تتعارض مع النفي الوزاري المتكرر والتهرب بشأن هذه القضية.

ودعت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، والتي ضغطت مرارًا وتكرارًا على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، الحكومة إلى الإفصاح عن الحقيقة.

وقالت: «ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه»، مشددة على أن «الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد».

وسيضع هذا الكشف وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة؛ لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل يفترض أن تدفع المملكة المتحدة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير، بحسب التقرير.