شعوذة مطرب المهرجانات يوضح لرياض الخولة خطة فضح خيانة صباح له

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، ذهاب شعوذة مطرب المهرجانات للمعلم عبدربه، والذي يجسده الفنان رياض الخولي ليوضح له ما طلب منه سعيد الجن.

وقال له: "سعيد الجن طلب مني أغني أغنية أقول فيها إن المعلمة صباح على علاقة بعرب السويركي"

فهدده المعلم “ عبدربه” بعدم فتح هذا الحديث مرة أخرى مع أي شخص.

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

شهدت الحلقة 20 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي إلى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب أنه علم أن رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على أنغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.