موعد آذان صلاة الفجر اليوم 21 رمضان الإثنين 11 مارس 2024

يهتم المسلمون بالبحث عن موعد آذان صلاة الفجر ومواقيت باقي الصلوات لإقامتها في موعدها المحدد 5 مرات يوميا، ومع تغير موعد آذان صلاة الفجر ومواقيت الصلاة بشكل يومي تعرضها الدستور في التقرير التالي.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:18 ص

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:22 ص

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: ٤:١٩ ص

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:19 ص

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء بورسعيـد 2024-03-31 21 رمضان 1445 4:13 ص 5:42 ص 11:55 ص 3:27 م 6:9 م 7:29 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الغردقـة 2024-03-31 21 رمضان 1445 4:12 ص 5:37 ص 11:49 ص 3:19 م 6:1 م 7:17 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ