موعد آذان صلاة الفجر اليوم 21 رمضان الإثنين 11 مارس 2024
يهتم المسلمون بالبحث عن موعد آذان صلاة الفجر ومواقيت باقي الصلوات لإقامتها في موعدها المحدد 5 مرات يوميا، ومع تغير موعد آذان صلاة الفجر ومواقيت الصلاة بشكل يومي تعرضها الدستور في التقرير التالي.
مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة
مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:18 ص
مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية
مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:22 ص
مواعيد صلاة الفجر في الجيزة
مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: ٤:١٩ ص
مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان
صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:19 ص
مواعيد الصلاة في بورسعيد
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|بورسعيـد
|2024-03-31
|21 رمضان 1445
|4:13 ص
|5:42 ص
|11:55 ص
|3:27 م
|6:9 م
|7:29 م
مواعيد الصلاة في الغردقة
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الغردقـة
|2024-03-31
|21 رمضان 1445
|4:12 ص
|5:37 ص
|11:49 ص
|3:19 م
|6:1 م
|7:17 م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|شرم الشيخ
|2024-03-31
|21 رمضان 1445
|4:9 ص
|5:35 ص
|11:47 ص
|3:17 م
|6:0 م
|7:16 م