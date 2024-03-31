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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد آذان صلاة الفجر اليوم 21 رمضان الإثنين 11 مارس 2024

موعد آذان صلاة الفجر
موعد آذان صلاة الفجر

يهتم المسلمون بالبحث عن موعد آذان صلاة الفجر ومواقيت باقي الصلوات لإقامتها في موعدها المحدد 5 مرات يوميا، ومع تغير موعد آذان صلاة الفجر ومواقيت الصلاة بشكل يومي تعرضها الدستور في التقرير التالي. 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة 

 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:18 ص 

موعد آذان صلاة الفجر اليوم السبت عشرين فى رمضان 30 مارس 2024

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا.. دار الإفتاء تجيب

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:22 ص

 

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: ٤:١٩ ص

 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:19 ص

 

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
بورسعيـد2024-03-3121 رمضان 14454:13 ص5:42 ص11:55 ص3:27 م6:9 م7:29 م

                                                                                                                  

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الغردقـة2024-03-3121 رمضان 14454:12 ص5:37 ص11:49 ص3:19 م6:1 م7:17 م

                                                                                                                  

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
شرم الشيخ2024-03-3121 رمضان 14454:9 ص5:35 ص11:47 ص3:17 م6:0 م7:16 م

 

 

 

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أبو عاصي يرد على ادعاء القرآنيين أن الصلاة والوضوء في القرآن

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موعد استطلاع هلال شوال 1445 في مصر وفقا لدار الإفتاء

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