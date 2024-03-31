الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد عفيفي يكشف: لماذا يتم استحضار طائفة الحشاشين في عمل درامي؟

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن استحضار طائفة الحشاشين في عمل درامي يدخدم محاربة الفكر الإرهابي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التاريخ مش حكايات، لو حد تعب وراح لطبيب أول حاجة الطبيب بيسأل عن التاريخ المرضي، هل في زواج أقارب أو أدوية بياخدها، وبناء علي ده بيطلب تحاليل، وده بقى هنا دراسة الحضار بناء على التاريخ بعدين بيحط روشته العلاج اللى هي المستقبل".

وتابع: "مقدرش أنظر للحاضر وأخطط لمستقبل إلا لما أشوف الماضي وأعالجه مش بس في الطب لكن في كل شيء الأدب والعلم والسياسة وكل شيء".

وانطلقت اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news. 

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

الحشاشين محمد عفيفي محمد الباز اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى فى بلدة سعير الفلسطينية

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 31-3-2024 فى بورصة الدواجن

بحضور نجوم العالم.. أساطير الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة زد الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية