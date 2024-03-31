محمد عفيفي يكشف: لماذا يتم استحضار طائفة الحشاشين في عمل درامي؟

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن استحضار طائفة الحشاشين في عمل درامي يدخدم محاربة الفكر الإرهابي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التاريخ مش حكايات، لو حد تعب وراح لطبيب أول حاجة الطبيب بيسأل عن التاريخ المرضي، هل في زواج أقارب أو أدوية بياخدها، وبناء علي ده بيطلب تحاليل، وده بقى هنا دراسة الحضار بناء على التاريخ بعدين بيحط روشته العلاج اللى هي المستقبل".

وتابع: "مقدرش أنظر للحاضر وأخطط لمستقبل إلا لما أشوف الماضي وأعالجه مش بس في الطب لكن في كل شيء الأدب والعلم والسياسة وكل شيء".

وانطلقت اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news.

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.