طارق طه لاعب فيوتشر: هدفنا تخطى الزمالك واستكمال المشوار فى الكونفيدرالية

أكد طارق طه لاعب فريق مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الأحد بالكونفدرالية.

وقال طارق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “الفترة الأخيرة استعدينا بشكل جيد للمباراة، نعلم حجم الزمالك ولكننا نسعي للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة”.

وأردف: “نحترم الزمالك ولكننا نمتلك لاعبين خبرات تستطيع التعامل مع تلك المباريات”.

وتابع: “نتمنى أن يحالفنا التوفيق اليوم أمام الزمالك، وأن تكون لاعبي فريقي في حالتهم، وننفذ تعليمات كابتن تامر مصطفى داخل الملعب، وأن نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة”.

من جانبه أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر، أن لقاء فريقه اليوم الأحد أمام الزمالك في ذهاب ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية لن يكون سهلا في ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الفريق المنافس.

وكشف تامر مصطفى، خلال تصريحاته الخاصة، أن اللاعبون تعهدوا على تقديم أداء قوى ورجولى وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اهداء الفوز لأحمد رفعت الذى تعرض لوعكة صحية تسببت في ابتعاده عن المستطيل الأخضر.

وأضاف تامر مصطفى، أنه يحرص على متابعة الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وبفضل الله بدأ يتحسن كثيرًا ويتابع كافة الاستعدادات للفريق قبل مواجهة الزمالك.

وعن مواجهة الزمالك أوضح تامر مصطفى، أنه كان يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لضمان تتويج أحد الفريقين بلقب البطولة ولكن للأسف المواجهة المبكرة ستكون سببًا في وداع احد الفريقين مبكرًا، لافتًا إلى أن صفوف فريقه شبه مكتمله ولن يغيب عن لقاء الزمالك سوى أحمد رفعت للإصابة ومروان محسن فقط.

وأُقيم مساء السبت بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملًا.