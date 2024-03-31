الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طارق طه لاعب فيوتشر: هدفنا تخطى الزمالك واستكمال المشوار فى الكونفيدرالية

طارق طه لاعب فريق
طارق طه لاعب فريق مودرن فيوتشر

أكد طارق طه لاعب فريق مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الأحد بالكونفدرالية.

وقال طارق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “الفترة الأخيرة استعدينا بشكل جيد للمباراة، نعلم حجم الزمالك ولكننا نسعي للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة”.

وأردف: “نحترم الزمالك ولكننا نمتلك لاعبين خبرات تستطيع التعامل مع تلك المباريات”.

وتابع: “نتمنى أن يحالفنا التوفيق اليوم أمام الزمالك، وأن تكون لاعبي فريقي في حالتهم، وننفذ تعليمات كابتن تامر مصطفى داخل الملعب، وأن نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة”.

من جانبه أكد  تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر، أن لقاء فريقه اليوم الأحد أمام الزمالك في ذهاب ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية لن يكون سهلا في ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الفريق المنافس.

وكشف تامر مصطفى، خلال تصريحاته الخاصة، أن اللاعبون تعهدوا على تقديم أداء قوى ورجولى وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اهداء الفوز لأحمد رفعت الذى تعرض لوعكة صحية تسببت في ابتعاده عن المستطيل الأخضر.

وأضاف تامر مصطفى، أنه يحرص على متابعة الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وبفضل الله بدأ يتحسن كثيرًا ويتابع كافة الاستعدادات للفريق قبل مواجهة الزمالك. 

وعن مواجهة الزمالك أوضح تامر مصطفى، أنه كان يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي  الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لضمان تتويج أحد الفريقين بلقب البطولة ولكن للأسف المواجهة المبكرة ستكون سببًا في وداع احد الفريقين مبكرًا، لافتًا إلى أن صفوف فريقه شبه مكتمله ولن يغيب عن لقاء الزمالك سوى أحمد رفعت للإصابة  ومروان محسن فقط.

وأُقيم مساء السبت بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملًا.

طارق طه طارق طه لاعب فريق مودرن فيوتشر مواجهة الزمالك مواجهة الزمالك غد ا بالكونفدرالية أمام الزمالك

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبى بسوريا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية المعصرة جنوب بيت لحم

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

لماذا نهاجم طائفة الحشاشين ونحتفى بأغا خان المدفون فى مصر؟.. محمد عفيفى يجيب لـ"الشاهد"

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية