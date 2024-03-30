السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

سياسي

رئيس "سياحة النواب": مصر على أعتاب 6 سنوات جديدة من البناء والنهوض

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر على أعتاب 6 سنوات جديدة من البناء والإنجاز والنهوض لتتبوأ مكانتها في مصاف الدول العظمى.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن قرب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمثابة تتويج لمرحلة ماضية من البناء والعمل المشترك ووحدة الصف الوطني، وحصاد لمسيرة غير مسبوقة من الإرادة الشعبية نجح في ترسيخها الرئيس السيسي.

وأشارت نورا علي، إلى أن مصر خاضت خلال العشر سنوات الماضية معركة تنموية شاملة طالت كل قطاعات الدولة وأحدثت تغييرًا جذريًا  بمشروعات قومية عملاقة، وخطة اصلاحية تنموية دؤوبة لا تخطؤها العين، وجهود تسير وفق رؤية واضحة ومتكاملة صوب ترسيخ وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

 

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وأوضحت أن معركة التنمية التي خاضتها الدولة نابعة من إرادة المصريين وعزيمتهم التي لا تنضب، وأحدثت نقلة نوعية تاريخية في كافة القطاعات، وأعادت البلاد من براثن الفقر والعوز والفساد إلى مرحلة من التطور والازدهار والقوة، وفتحت أبواب المواجهة للكثير من التحديات والأزمات المؤجلة منذ عهود.

وتابعت: "إن معالم جمهوريتنا الحديثة الرحبة وما تحقق فيها خلال سنوات معدودة إنجاز غير مسبوق وإعجاز يدعو للفخر وطفرة تاريخية تشير إلى أننا في انتظار مرحلة جديدة من التطور لصنع مستقبل مشرق يليق بمكانة شعبنا وتاريخ وطننا العزيز الأبي".

وأردفت: "ونؤكد أننا نقف بكل قوة خلف قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين وداعمين ومجددين الثقة والتحدي لنواصل البناء والمشاركة الفاعلة في الانطلاق معًا لآفاق أفضل".

النائبة نورا على لجنة السياحة مجلس النواب مصر الدول العظمى

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