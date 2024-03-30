عمر جابر في المؤتمر الصحفي: هدف الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية غدًا أمام فيوتشر

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأحد باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،مهمة للنادي وللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نحن على ثقة من تقديم مباراة كبيرة، والفريق كان يتدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف".

وأضاف عمر جابر: "تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب باستاد القاهرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

أُقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملًا ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملًا.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويختتم فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفي تدريبات فريقه الليلة استعدادًا للقاء الزمالك غداَ في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ووضع تامر مصطفي خطة متوازنة للاعبين من اجل تطبيقها غدًا للحفاظ على نظافة الشباك على ان يعتمد فريقه على الهجمات المرتدة.