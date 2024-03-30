السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"طردين وهدف ملغي".. تشيلسي يتقدم على بيرنلي بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي

كول بالمر
كول بالمر

تقدم فريق تشيلسي على نظيره بيرنلي في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

واستحوذ فريق تشيلسي على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا ولكن بأفضلية واضحة لفريق تشيلسي الذي أظهر لاعبوه رغبة قوية في الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وتحصل لورينز أسيجنون، لاعب بيرنلي، على بطاقة صفراء في الدقيقة 16 بسبب تدخله على أحد لاعبي تشيلسي.

وسجل أكسيل ديساسي هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعدة بداعي وجود لمسة يد.

وتحصل أسيجنون على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 40 بسبب التدخل بمرفق اليد ضد أحد لاعبي البلوز.

وفي الدقيقة 43 تحصل فينسنت كومباني، مدرب فريق بيرنلي على البطاقة الحمراء المباشرة وطرد من الملعب.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء سجلها كول بالمر في الدقيقة 44.

وحاول فريق بيرنلي تجميع أوراقه واستعادة تماسكه خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لتجنب تلقي أهداف أخرى تصعب من مهمة العودة في نتيجة المباراة بالشوط الثاني.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف تشيلسي الثاني، فيما حاول فريق بيرنلي تسجيل هدف التعادل ولكن بأسلوب متحفظ بسبب النقص العددي.

وسدد لاعبو فريق تشيلسي 6 كرات على المرمى من أصل 14 محاولة نفذها لاعبوه خلال الشوط الأول، وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من أصل 10 محاولات لفريق بيرنلي خلال الـ45 دقيقة، وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق بيرنلي.

تشيلسى بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة تشيلسي وبيرنلي كول بالمر

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