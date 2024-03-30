وزيرة التخطيط تفتتح صالة ألعاب رياضية للعاملين والدارسين بمعهد التخطيط

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بافتتاح صالة ألعاب رياضية "جيم" لخدمة العاملين بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضورالدكتور أشرف العربي رئيس المعهد وأعضاء مجلس الإدارة.

افتتاح صالة ألعاب رياضية

واثنت السعيد على فكرة إقامة صالة ألعاب رياضية لخدمة العاملين والدارسين بالمعهد والتي تتوافق مع اهتمام الدولة بالرياضة.

وفي سياق متصل توجه الدكتورأشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل الدعم الذي قدمته الوزارة للمعهد لإنشاء هذه الصالة وتزويدها ببعض الأجهزة والمعدات الرياضية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الوزارة والمعهد.

معهد التخطيط القومي

وأشار العربي الى أن صالة الألعاب الرياضية التي تم افتتاحها، مزودة بأحدث المعدات الرياضية والتي تواكب التطور التكنولوجي وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان إدارة المعهد بأهمية ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين والدارسين بما ينعكس على أدائهم المهني والأكاديمي.

كانت الدكتورة هالة السعيد فتتحت أيضًا "استوديو معهد التخطيط القومي" الذي تم تجهيزه على مستوى فني متطور وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية ليكون نواةً لإنتاج مواد علمية وتعليمية، وأفلامًا وثائقية خاصة بالمعهد، على هامش ترأسها الاجتماع الدوري الثالث للعام الأكاديمي 2023/2024 لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس المعهد وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المعهد.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن رؤية معهد التخطيط القومي تتمثل في أداء دور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، إلى جانب الحضور الإقليمي والدولي الفعال، مشيرةً إلى الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت السعيد عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي أن الاجتماع تضمن استعراض ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، كما تم استعراض أبرز الإنجازات والفعاليات التي نفذها المعهد خلال الفترة الماضية في مجالات البحوث والدراسات العليا والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.