أعلن آنجي بوستيكوجولو المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لوتون تاون مساء اليوم في إطار لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

ويقود الهجوم كل من تيمو فيرنر، سون وكالوسفيسكي، بينما يبدأ دراجوسين في خط الدفاع بجانب روميرو.

تشكيل توتنهام.. سون يقود السبيرز أمام لوتو تاون

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، دراجوسين، روميرو، أودجي

خط الوسط: بيسوما، سار، ماديسون

خط الهجوم: فيرنر، سون، كالوسفيسكي

يريد توتنهام تخطي الكبوة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة، التي شهدت خسارته القاسية 0- 3 أمام مضيفه فولهام، غير أن لوتون تاون سيحاول تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط، ورغبته في النجاة من اللعب مجددا في دوري الدرجة الأولى.