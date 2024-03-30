السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 35 قضية في حملات لملاحقة حائزي المخدرات بمدينة نصر

حملة أمنية
حملة أمنية

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية، اليوم السبت، استهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بـ القاهرة لضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.

ضبط 35 قضية في حملات لملاحقة حائزي المخدرات بمدينة نصر

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 35 قضية وضُبط بحوزة المتهمين 4.675 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1.200 كيلو جرام لمخدر البانجو و1،860 كيلو جرام لمخدر الهيروين و1450 قرصا مخدرا و8 أسلحة نارية و25 سلاح أبيض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق الحوادث مدينة نصر ضبط 35 قضية

الأكثر قراءة

مشروع صينى عملاق فى العاشر من رمضان يوفر آلاف فرص العمل

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

هل يُعذّب الميت في قبره حال بكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يفجر مفاجأة

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

خالد أبوبكر مستشارًا قانونيًا لـ الشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة