قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية، اليوم السبت، استهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بـ القاهرة لضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.

ضبط 35 قضية في حملات لملاحقة حائزي المخدرات بمدينة نصر

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 35 قضية وضُبط بحوزة المتهمين 4.675 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1.200 كيلو جرام لمخدر البانجو و1،860 كيلو جرام لمخدر الهيروين و1450 قرصا مخدرا و8 أسلحة نارية و25 سلاح أبيض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.