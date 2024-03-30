كاتب صحفى: "المتحدة" مشروع قومى وطنى وإحدى العلامات الموجودة بمصر

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت منتجات احترمت فيها المشاهدين وعقولهم خلال الموسم الدرامي الرمضاني، علاوة على تقديمها لنفس المستوى الراقي قبل موسم رمضان.

وقال خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن "المتحدة" علامة قومية تعني أنها ضمن إحدى العلامات الوطنية الموجودة في الدولة المصرية، فهي مشروع قومي وطني.

وأوضح أن الشركة المتحدة دخلت المجال الإعلامي وهو له معايير خاصة، لأنها تبني العقول وتسعى لتسويق الدراما والبرامج المصرية، وهو ما يجعل الأمر ليس باليسير، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في كل المشروعات القومية يجب أن يكون لها معادل بصري.

وأضاف أن الشركة المتحدة كانت أمام تحدي في الموسم الرمضاني الحالي، بسبب وجود أزمات اقتصادية وأزمة في توفير الدولار، إلا أنها تخطت كل التحديات من خلال المشاركة بكم كبير من الأعمال الدرامية في هذا الموسم، لتوفير الوظائف لكل العاملين والمرتبط عملهم بالدراما والفن.

وتابع: "المرونة التي تعتمدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي السبب في تطوير مفاهيمها الداخلية، بداية من تطوير الكوادر والوصول للكوادر الشابة والاهتمام بعنصر النساء".