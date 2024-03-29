المهندس حسام صالح يحضر فعاليات بطولة "المتحدة" الرمضانية (صور)

حضر المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فعاليات دورة المتحدة الرمضانية في موسمها الثاني.

وتقام الآن فعاليات اليوم الثامن من بطولة المتحدة الرمضانية، والتي شهدت انتصار فريق أون تايم سبورت على بريزنتيشن لايف بهدفين دون رد.

كما فاز فريق المتحدة على اليوم السابع بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

كما حقق فريق الحياة الفوز على دي إم سي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.