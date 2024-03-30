السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: مسلسل "مليحة" درس تاريخى فى شكل درامى

مليحة
مليحة

قال الناقد الفني، أحمد سعد الدين، إن الدراما لها مجموعة أهداف، أحدها تثقيفي وآخر ترفيهي وهدف توعوي، لافتًا إلى أن العمل الذي يحمل رسالة يتضمن كل هذه العناصر ويحقق الأهداف الأخرى للدراما.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا ما ينطبق على مسلسل "مليحة" الذي يحوي كل عناصر الدراما، إذ إن المسلسل يتطرق للحديث عن القضية الفلسطينية، مشيدًا بتتر المسلسل الذي عرَّف القضية من خلال شخص يتحدث مع حفيدته عن أصل الحكاية ومن بدايتها.

وأكد الناقد الفني أن العمل يقدم درسًا تاريخيًا وتوعويًا للمشاهد، موضحًا أن سيناريو المسلسل يكشف مأساة أسرة فلسطينية، وبداية المأساة مع طفلة فلسطينية من انتفاضة الأقصى 2000 وتهجيرها ومن ثمِّ العودة لغزة عبر الحدود المصرية.

وتابع: "كل هذه الأهداف موجودة لأن المشاهد يستفيد، ومنها تحقيق الجزء الترفيهي، علاوة على المعايشة الحقيقية للقضية التي تدور أحداثها في الوقت الحالي، وده مش حاجة سهلة إننا نلاقيها في مسلسل واحد".

مليحة مسلسل مليحة دراما رمضان رمضان 2024 القضية الفلسطينية

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