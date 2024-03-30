اليوم.. النطق بالحكم على نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

تُصدِر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على الفنانة نسرين طافش، بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين، والتي طالبت بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في وقتٍ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت الفنانة نسرين طافش- بسوء قصد- ببلاغ رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي، على سند من القول بأن الشاكية نشوى صفاء الدين ارتكبت جريمة النصب بحقها عن طريق بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها.