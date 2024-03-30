السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"سويلم" يشدد على جاهزية الرى لموسم الصيف.. تطهير الترع وإزالة التعديات على المجارى المائية

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية.

وقد شدد الدكتور سويلم على متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الاحتياجات، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة موقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.

ووجّه بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية، وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات القادم.

كما وجّه الدكتور سويلم بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة على بحر مويس، ووضع جدول زمنى لإزالتها، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها، ووجّه أيضًا بالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف.

مراجعة حالة المبانى ذات الطابع المعمارى الخاص 

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وطالب بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز، والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها.

ووجّه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية، والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية.

إزالة التعديات على المجاري المائية إزالة التعديات بحر مويس محافظة الشرقية وزير الموارد المائية

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