السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخزانة الأمريكية: العقوبات ضد المستوطنين لا تشمل الاحتياجات الأساسية

المستوطنين
المستوطنين

أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية إسرائيل بأن العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين لا تشمل استخدام حساباتهم المصرفية في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل شراء الغذاء والدواء، حسبما نقل موقع "والا" الإسرائيلي.

 

ونفى مسؤولون أمريكيون ما ذكره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تخفيف العقوبات، بعد تهديده بقطع اتصال البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الإسرائيلي.

 

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن أوضحت خلال اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وأمريكيين، الأسبوع الماضي، أنه على غرار العقوبات المفروضة في أماكن أخرى مثل إيران أو روسيا، فإن الهدف ليس منع الناس من استخدام حساباتهم المصرفية المحلية لتلبية احتياجاتهم الشخصية والإنسانية.

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