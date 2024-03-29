السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

تقرير: نتائج اقتصادية واجتماعية لما بعد الذكاء الاصطناعي تساعد البشرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أفادت صحيفة آسيا تايمز، بأن لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي نتائج اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة، مما يساعد البشرية في الحصول على الإجابات الصحيحة للأسئلة الصحيحة.

وأضاف في تقرير صادر لها: “كل ما يفعله البشر الآن - جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها - سيتم إنجازه بواسطة الذكاء الاصطناعي”. 

كما أنه بعد عشر سنوات من الآن، سيتم تقدير الوعي (تشيتا) على المعرفة، هذا هو الوقت الذي يمكن فيه للبشر التركيز على الوعي.

النظرة الهندية للعالم والروحانية المستوحاة 

 

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لأكثر من قرن من الزمان، أسرت النظرة الهندية للعالم والروحانية المستوحاة من الفيدا الغرب. كان رواد فيزياء الكم مفتونين بعلم الكونيات الهندي، وفي العقود الأخيرة اعتنق الملايين من الناس الممارسات الروحية الهندية مثل اليوغا والتأمل.

ولعبت الروحانية الهندية دورًا رئيسيًا في تطور العصر الجديد ونظرية التطور المسرحي لكين ويلبر، وهي عبارة عن توليفة من الفكر الهندي وعلم النفس الغربي. تعتمد المراحل العقلية العليا في نموذج ويلبر التنموي على المفاهيم الهندية والمصطلحات السنسكريتية.

كما أنه من الغريب أن الكثير من الأدبيات حول الدور الهندي في ممارسات رفع الوعي التي تم تطويرها في الغرب تحذف المفهوم الفيدي للعقل، أنتاهكارانا (الأجزاء الأربعة المميزة للعقل)، وشيداكاشا، والتي تُرجمت إلى "الفضاء الواعي" أو "الوعي" مجال."

Chidākāśa هو مصطلح مركب يتضمن فكرة عكاشا، الركيزة غير الملموسة وغير المرئية للكون، مماثلة للمفهوم الغربي للأثير. يصر مجتمع فيزياء الكم على أن النظرية النسبية لأينشتاين فسرت الأثير. قد يجادل الحكماء الهنود بأن عكاشة هي الوسيلة التي تتيح الوصول إلى الحقيقة المطلقة.

يمكن لـ Antahkarana أيضًا تسليط الضوء على تطور الذكاء الاصطناعي. 

كما سنرى، تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي اثنين فقط من الأجزاء الأربعة لـ Antahkarana،  وهذا ما يفسر لماذا لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعيًا ويمكنه فقط محاكاة الوعي.

منذ حوالي 3000 عام، أنشأ الحكماء الهنود (الفيديون) أول "خريطة" للعقل البشري. وحددوا أربعة أجزاء متميزة من العقل: الأنا، والفكر، والعقل، والذاكرة، وأطلقوا عليها اسم أنتاهكارانا.

قامت العديد من الحضارات المبكرة بمحاولات لتفسير العقل البشري. كانت المعتقدات السومرية حول النفس البشرية متشابكة مع علم الكونيات الديني. وأرجعوا الظواهر العقلية إلى تأثير الآلهة والأرواح.

أبحاث الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الاحابات الصحيحة اقتصادية نفسية

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