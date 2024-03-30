سياسى فلسطينى: الأسرى والنازحين يعيقان نجاح المفاوضات فى الدوحة والقاهرة

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الجمعة، إنه حتى هذه اللحظة لا أفاق لنجاح المفاوضات في الدوحة والقاهرة حيث أن الملفين الأساسيين لا زالا عالقين وهما ملف الأسرى وملف عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة للدستور: “تحاول الولايات المتحدة الأمريكية طرح رؤية وسط لإنجاح المفاوضات، وحتى هذه اللحظة لم يعلن عن فشل المفاوضات وبذلك لازال امل بالوصول إلى اتفاق يفضي الى هدنة بين الاحتلال المقاومة قبل عيد الفطر المبارك استنادا إلى قرار مجلس الأمن 272”.

اجتياح رفح

وأوضح أنه ورغم كل هذه الجهود فإجتياح رفح قد اتخد الاحتلال قرارا بالقيام بذلك ولكن الأمور تحتاج ترتيبات من قبل الاحتلال لإخلاء الكتلة السكانية الكبيرة من رفح تجاه مناطق نزوح جديدة في الشمال أو على بحر غزة ، وبعد ذلك سيتم اجتياح رفح.



واختتم الرقب تصريحاته، أن الاحتلال رغم الضغوط الدولية إلا أنه مصر على تنفيذ هذه المهمة التي يعتبرها عنوان مهم لتحقيق النصر على المقاومة.

وفي سياق متصل، قال الجيش الاحتلال إنه قتل علي عبد إحسان نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله، في غارة جوية في منطقة البازورية في لبنان.



وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في وقت مبكر من يوم الجمعة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم خمسة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، والذي لديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف منطقة “بالقرب من مستودعات الصواريخ التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية”.



قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا وتعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة ذلك البلد.



وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 32,623 فلسطينياً قتلوا وأصيب 75,092 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.