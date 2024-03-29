احتفاء كبير بافتتاح مسجد السيدة زينب بعد التجديد والترميم

افتتحت وزارة الأوقاف ومحافظة الجيزة، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال تجديده وترميمه، وذلك بإقامة صلاة الجمعة، إلى جانب «التراويح»، بعد فترة من الإغلاق.

واحتفلت «الأوقاف» بذكرى «فتح مكة»، عقب صلاة «التراويح» فى مسجد السيدة زينب، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد كبير من قيادات الوزارة.

ووجه «جمعة» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة، ومساجد آل البيت خاصة، مؤكدًا أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة فى عمارة بيوت الله.

وأوضح وزير الأوقاف أن إجمالى المساجد التى تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها، فى عهد الرئيس السيسى، بلغ ١١ ألفًا و٨٨٧ مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.

وأشار إلى أن افتتاح مسجد السيدة زينب يأتى بعد افتتاح مساجد: الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية، ليكون بذلك بمثابة دُرة تاج لتطوير هذه المساجد، مشددًا على أن «مصر عامرة ببيوت الله، وستظل بإذنه حصنًا منيعًا لدينه».

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات الدعوة بالجيزة، أمس، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، بحضور وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، والمحافظ أحمد راشد: «يتزامن هذا مع الاهتمام بعمارة بيوت الله من حيث المعنى، عبر تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية»، معتبرًا أن «هذا لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير». وأرجع وزير الأوقاف غلق مسجد السيدة زينب قرابة شهرين إلى كثافة العمل بداخله، والتى دفعت مديرية الأوقاف إلى غلقه مؤقتًا، لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وفى إطار خطة «الأوقاف» لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، شهد الأمس افتتاح ٢٩ مسجدًا، منها ٢٢ مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و٧ مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما افتتح من أول يوليو ٢٠٢٣ حتى الآن إلى ٨٦٤ مسجدًا، منها ٦٧٩ مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و١٨٥ مسجدًا صيانة وتطويرًا. وبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى أمس الجمعة، ١١ ألفًا و٨٨٦ مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ١٧ مليارًا و٣٠ مليون جنيه.