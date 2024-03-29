الدولة تُنفِّذ وعودها.. 50% من الاستثمارات لـ«القطاع الخاص».. وإنشاء وتطوير 3600 مستشفى ومدرسة فى «خطة التنمية الاقتصادية»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تستهدف أن يبلغ معدل النمو ٤.٢٪، مشيرة إلى أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم ٤ قطاعات بنحو ٥١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجية «الزراعية والصناعية والعقارية» بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بأهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التى تتضمنها الخطة، أكدت أن تنمية رأس المال البشرى، عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية- على رأس هذه الأهداف.