الاحتفاء بمسيرة يوسف وهبي في المقهى الثقافي الرمضاني بالفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم، أولي فعاليات المقهى الثقافي "مقهى يوسف وهبي" ضمن فعاليات برنامج عطر الأحباب، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

استهل الروائي محمد جمال الدين حديثه قائلا إن المقهي الثقافي تراث قديم منذ حقبة الأربعينيات، مؤكدا علي حرص الثقافة الجماهيرية على التنوع الأدبي والتداخل مع الجمهور والمجتمع، وحول اختيار شخصية الفنان الكبير الراحل "يوسف وهبي"، أشاد "جمال الدين" بهذا الاختيار لشخصية عظيمة أثرت في الفن والوجدان الدرامي والأدبي.

وفي كلمته أشار الكاتب عصام الزهيري إلى عمق الأثر الفني الذي تتركه المقاهي الثقافية، وأعرب عن امتنانه لاختيار شخصية بحجم الفنان الكبير يوسف وهبي ابن الفيوم، كما سلط "الزهيري" الضوء علي نشأة الفنان يوسف وهبي بمدينة الفيوم، ورحلة إبداعه ومعاناته والتحديات التي تصدي لها في سبيل تحقيق حلم الفن، لولا منع أسرته له وإصرارها على أن يستكمل تعليمه والالتحاق بكلية الزراعة، ليحافظ على أرض أسرته.

برنامج "عطر الأحباب"، يقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتستمر الفعاليات يوميا في التاسعة مساء بمكتبة الفيوم العامة ولمدة 10 أيام، وجاء بحضور سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم ونخبة من مثقفي وأدباء الفيوم والإعلاميين.

أعقب ذلك فقرات غنائية للموسيقار والملحن الكبير عهدي شاكر منها "القدس، آخر حاجة، دمعتين"، ثم ألقى الشاعر محمد حسني ابراهيم عدد من قصائده ومنها "المسحراتي، جذور الفراق"، تلاها الشاعر مصطفى عبد الباقي الذي ألقى بعضا من قصائده من وحي رمضان والحارة الشعبية منها "زينة رمضان، فاطمة والمنديل، لو نعود، وأنا إيه يخليني اتكسف لما اعترف"، حيث طافت أشعاره بين دنيا الذكريات والمشاعر الإنسانية الدافئة، وألقى الشاعر مصطفي الجارحي قصيدة من قصائده بعنوان " أبلة شريفة".

واختتم اللقاء الفنان عهدي شاكر الذي تغنى بأغنيات التراث والطرب الأصيل ومنها "هو البعيد خايف، عصفور في شباكي، أروح لمين، ابعتلي جواب وطمنني".

هذا وواصل فرع الفيوم برنامجه المركزي بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بشهر رمضان، حيث شهد مركز شباب قرية أبو عش عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية قدمت خلاله باقة من الأغنيات البدوية التراثية ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، إلي جانب ورشة أشغال فنية لعمل فانوس رمضان من قماش الجوخ، نفذتها الفنانة سحر محسن جابر بمكتبة الفيوم العامة.