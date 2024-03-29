الخيول المصرية معروفة عالميًا بأصالتها.. "باب رزق" يكشف عن أسرار هذه المهنة

قال الإعلامي يسري الفخراني، إن الخيول المصرية معروفة عالميًا، مؤكدًا أن الاعتناء بالخيول أمر في غاية الجمال واللطف.

تربية الخيول العربية

وأكد الإعلامي يسري الفخراني، خلال تقديمه برنامج “باب رزق” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن مصر قادمة بشدة في المشروعات المتعلقة بمجال تربية الخيول، معبرًا: "أنصح من يهتم بالأمر الإسراع في المشاركة في الاستثمار بالمشروعات المتعلقة بتربية الخيول".

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس مصطفى خيري، صاحب مزرعة إنتاج خيول، أنه بدأ المشروعة بفرسة صغيرة واحدة، وبعد الاعتناء بها تم التزاوج ومن ثم التكاثر، واستمرت على هذه الوتيرة حتى إتمام المشروع بوضعه الحالي.

أنساب الخيول

وأكد، أن الخيل العربي مميز بسبب الأنساب، وكل فرسة تمثل شجرة عائلة مختلفة، معبرًا: "هناك أنساب ترجع لعهد النبي صلى الله وعليه وسلم، ومن بين تلك الأنساب عبيان، دهمان، كحيلان، ثقلاوي".