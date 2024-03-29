مسابقة تعيين "ملحق دبلوماسى" بوزارة الخارجية.. 5 مواد تضمن لك الالتحاق بالوظيفة

أعلنت وزارة الخارجية عن عقد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة "ملحق دبلوماسي".

وقالت إن امتحان مسابقة تعيين ملحق دبلوماسي سيعقد خلال الفترة من يوم 1 يوليو المقبل وحتى يوم 4 من الشهر ذاته، داخل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA".

وأشارت إلى أن الامتحان سيشمل 4 أقسام للمواد، وهي:

اللغة العربية واللغات الأجنبية.

2. القانون الدولي العالم والمنظمات الدولية.

3. العلاقات الاقتصادية الدولية.

4. العلاقات السياسية الدولية.

شروط مسابقة تعيين ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية

وأوضحت وزارة الخارجية أنها سوف تتيح الاطلاع على شروط مسابقة التعيين في وظيفة "ملحق دبلوماسي" بدءًا من غدٍ السبت، 30 مارس الجاري.

وأضافت أن تقديم الطلبات للتقدم إلى امتحان المسابقة سيكون متاحًا بدءًا من يوم 14 أبريل المقبل، وحتى 9 مايو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: www.careerdiplo.mfa.gov.eg