برلمانى: مصر نجحت بوضع القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم

قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة لصالح القضية الفلسطينية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت فى صدارة اهتمامات المجتمع الدولي.

وقال المنزلاوي، في بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك توجيه أكثر من 130 نائبا بالبرلمان البريطاني رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة لتعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرًا ذلك الأمر بمثابة نجاح كبير لمصر فى توصيل صوت الأشقاء الفلسطينيين لمختلف دول العالم.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي مختلف دول العالم بسرعة الاستجابة لرؤية مصر تجاه كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم رؤية مصر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي استمر لعقود طويلة، لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر، التي تتمثل في ضرورة التدخل السريع والعاجل من المجتمع الدولي لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.