الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

داعش يشيد بهجوم موسكو الإرهابى

هجوم موسكو
هجوم موسكو

أشاد "داعش" في رسالة مسجلة نشرت أمس الخميس على قناة التنظيم الإرهابي على تلجرام، بالهجوم الذي تم تنفيذه على قاعة حفلات قرب موسكو وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.

 

وحسبما ذكرت "رويترز" فإن إشادة "داعش" بتنفيذ التنظيم الإرهابي للعملية جاءت من قبل المتحدث باسمها ويعرف بأبو حذيفة الأنصاري.

 

وحثّ المتحدث باسم "داعش" مؤيدي التنظيم على شنّ عمليات في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.

 

قال محققون روس إنهم كشفوا عن دليل يثبت وجود صلة بين منفذي هجوم قاعة الحفلات الأسبوع الماضي وبين "قوميين أوكرانيين".
 

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية في بيان أنها كشفت لأول مرة أدلة على وجود صلة لأوكرانيا، ووصفت طبيعة الأدلة المزعومة لكنها لم تنشرها.
 

وورد في البيان "نتيجة للعمل مع إرهابيين محتجزين ودراسة أجهزة تقنية صودرت منهم وتحليل معلومات عن معاملات مالية، عُثر على أدلة على وجود صلة لهم بقوميين أوكرانيين".
 

ووفق البيان فإنه ثمة "بيانات مؤكدة" عن تلقي المهاجمين مبالغ ضخمة المال وعملات مشفرة من أوكرانيا، أضافت اللجنة أن السلطات ألقت القبض على مشتبه فيه آخر بتهمة التورط في "مخطط تمويل الإرهابيين".

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