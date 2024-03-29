مواطن ومجتمع ودولة.

1 - يرحل الإنسان مرة واحدة فى العمر، ويموت عدة مرات يوميًا.. فى مجتمع بدأ بـ.. اكفل طفلًا، ثم اكفل أسرة، ثم اكفل قرية وقريبًا اكفل....

2 – أحيانًا.. المشكلة أن الموكل إليهم حل مشكلة.. هم أنفسهم المشكلة.

3 - أثبتت الأيام أن الحرية دون خبز تجعلنا مستعمرة عراة، وأن الخبز دون الحرية يحولنا إلى قفص عصافير.

4 - شبكة الفساد فى هذه البلاد أكبر من شبكة الصرف الصحى.

5 – وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات الحديثة.. تجمع معلومات عن مستخدميها أكثر مما تجمع الدول عن أعدائها.

6 - فى العالم العربى فقط، التأمين على حياة الإنسان اختيارى.. والتأمين على السيارة إجبارى.

7 - المستشفى الخاص هو المكان الذى يفقد فيه المواطن نقوده.. والمستشفى العام هو المكان الذى يفقد فيه المواطن حياته.

8 - معظم الهاربين بفلوسنا، كانوا يقيمون لنا موائد الرحمن.. واكتشفنا أنها على حسابنا.

9 - علينا أن نهتم بالسياحة والصناعة والزراعة واستخراج المعادن حتى نوفر مرتبات الموظفين المستشارين.

10 - لأن العرب يؤمنون بالقسمة، وضعتهم أمريكا فى جدول الضرب.

11 - الدول المتقدمة تضع المواطن فوق راسها، والدول التافهة تضع المواطن فى راسها.

12 - فى العالم الثالث.. يمتلك السياسى حكمة لقمان، ويمتلك رجل الأعمال مال قارون، ويمتلك الشعب صبر أيوب.

13 - فى أمريكا رئيس أبيض ووزيرة خارجية سمراء، ثم رئيس أسمر ووزيرة خارجية بيضاء.. فى العالم العربى دائمًا الأيام هى السوداء.

14 - كل وزير يتولى منصبه يقسم أنه سيسهر على راحة المواطن.. دون أن يحدد أين سيسهر وإلى أى ساعة؟!

15 - إذا أردت أن تضيع شعبًا.. أشغله بغياب الأنبوبة وغياب البنزين، ثم غيب عقله واخلط السياسة بالاقتصاد بالرياضة بالدين.. معادلة الإسلام السياسى.

16 - كل نصاب يلزمه طماع، وكل دجال يلزمه جاهل، وكل مفترى يلزمه جبان، وكل متحرش يلزمه مجتمع ذكورى.

17 - نحن الشعب الوحيد فى العالم الذى يبكى قبل ورقة الفيزياء، وأثناء ورقة الرياضيات، وبعد ورقة الإنجليزى.. فما هو مستقبل شعب يبذل الدم فى حوادث المرور والعرق فى الملاعب والدموع فى الامتحانات؟!

18 - المال فى الغربة وطن، والفقر فى الوطن غربة.

19 - اكتشف «كولومبوس» أمريكا، ثم اخترعت أمريكا «المعونة»، فإذا ذهبت إلى الحكومات كانت «مساعدة»، وإذا ذهبت إلى المنظمات كانت «تمويلًا»!

20 - نضع بين أيام الأسبوع السبعة ست أوراق كربون، فتخرج الأيام متشابهة.

21 - هذه الأيام.. إذا أردت أن تبرئ متهمًا وتخفى الحقيقة شكل لها لجنة.

22 - إذا الشعب يومًا أراد الحياة.. فلابد أن يعمل فورًا.

23 – فى كرة القدم.. شعب مغلوب على أرضه وبين جماهيره.

24 - ليس أمامى إلا الله سبحانه وتعالى.. أن يحمينى بعد وفاة أبى وأمى..

25 - لا تبحث عن النكد.. اطمئن هو يعرف عنوانك.

26 - مجتمع لا يهمه الجائع إلا إذا كان ناخبًا، ولا يهمه العارى إلا إذا كانت امرأة.

27 - نحن ديمقراطيون جدًا.. تبدأ مناقشاتنا بتبادل الآراء فى السياسة والاقتصاد، وتنتهى بتبادل الآراء فى الأم والأب.