بيومى فؤاد لـ"حبر سرى": "بقيت أخاف أزعل حد.. ومسلسل الكبير أوى صاحب فضل عليا"

قال الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصادف أن قابله أحد من الجمهور في الشارع وحدثه عن أنه يحبه ولكن لا يضحكه في أعماله، قائلًا: "محصلش أن حد قابلني في الشارع وقالي مش بضحكني ولو حصلت هقوله كفاية أنك بتحبني، والحب نعمة من ربنا وحصل أن مفيد فوزي قال إني ممثل متمكن ولكن مش بيضحك وده رأيه يحترم والقبول نعمة من ربنا".

رفض المشاركة في الأعمال الرمضانية

أكد بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه لم يوافق على المشاركة في أي عمل درامي رمضاني هذا العام سوى المشاركة في مسلسل "الكبير أوي"، معبرًا: "الكبير أوي مسلسل له فضل عليا، ولو هيبقى 60 جزءا مش هنقدر نتأخر عليه".

الكبير أوي

تابع: "ترشحت في 6 أعمال ومقدرش أقولهم عشان تبقى قلة أدب ولما أقول اسم الأعمال ممكن الممثل يزعل؛ بسبب أنه لم يكن المرشح الأول للعمل".

واستطرد: "أنا بقيت حريص قوي وبقيت أخاف ازعل حد ومضيت حصري للكبير أوي وفضلته لأني أساسي فيه وتحت أمره وصاحب فضل عليا ومقدرش اتراجع عن الكبير قوي واخترت مكنش موجود كتير عشان في ناس زعلانة، وأنا بتحدى بالكبير الموسم ده وتعبنا فيه جدا ويقال إنه هيبق مسك الختام".