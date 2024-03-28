المحاكمة 15 أبريل.. أقسى وأدنى عقوبة للمتهم فى قضية حبيبة الشمّاع (خاص)

تصدَّرت قضية حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، مواقع التواصل الاجتماعي، التي توفيت متأثرة بإصابتها، بعد تعرضها لمحاولة خطف من أحد سائقي تطبيق "أوبر"، وفي التقرير التالي يكشف المحامي أحمد محيي الدين، أقسى وأدنى عقوبة قانونية للمتهم.

أقصى وأدنى عقوبة للمتهم في قضية حبيبة الشمّاع

يقول «محيي الدين»، لـ"الدستور"، إن المادة 290 من قانون العقوبات، تنص على أن كل من يخطف شخصا بالإكراه أو بالتحايل، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

كما أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، تكون الحبس وذلك طبقًا لنص المادة 76 من قانون المرور الجديد، وهنا تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، فسيُعاقب المتهم بعقوبات متعددة طبقًا للاتهامات المُوجَّهة إليه، وسيتم توقيع العقوبة الأشد عليه.

أما في حالة تعديل القيد والوصف للقتل الخطأ وهو الذي يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصَّت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين أو اللوائح أو الأنظمة، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوه بأن القانون غلَّظ العقوبات في حالة اقتران الخطف بجريمه أخرى كهتك العرض ويحكم على المتهم جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

محاكمة سائق تطبيق "أوبر"

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 أبريل المقبل، لمحاكمة محمود هاشم، سائق تطبيق "أوبر" المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع التي توفيت متأثرة بإصابتها، وذلك أمام دائرة المستشار عاطف رزق.

وأعلنت النيابة العامة أمس الأول الثنين، عن إحالة السائق المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، موجهة له تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرَّح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة العامة أن أول من شاهد المجني عليها وحاول إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له إن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".