الخارجية الأمريكية تثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة والتوسط لإحلال هدنة

ثمن المتحدث الإقليمي الخارجية الأمريكية سام وربيرج الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكذلك التوسط في المفاوضات.

الدور المصري لادخال المساعدات

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، ومن الوزير الخارجية انتوني بلينكن أنه ليس من الممكن أن نرى أي مساعدات إنسانية تدخل لغزة دون التنسيق مع الجانب المصري ودون التعاون العميق والمساعدة الكبيرة من مصر وكل المساعدات الإنسانية التي دخلت لغزة قبل فتح معبر كرم أبو سالم كانت عبر معبر رفح.

وتابع: “كما نثمن ونقدر جهود مصر في التوسط في المفاوضات وتوسطها لإحلال الهدنة المؤقتة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين ووعلاقتنا مع مصر ممتدة ولدينا تعاون في مجالات كثيرة”.

مستقبل غزة بعد الحرب

وحول رؤية واشنطن لمستقبل غزة بعد الحرب قال “ليس لدينا دور مباشر في هذه الحرب وواشنطن لا ترى الحرب الحالية حربا بين الشعب الفلسطيني واسرائيل ولكن بين إسرائيل وحماس والصراع العربي الإسرائيلي أطول بكثير من هذه الحرب فهو يمتد لأكثر من 70 سنة”.

وأكد أن هذه الإدارة بالرغم من هذه الظروف لا بد من بذل كل الجهود لبدء الحوار حول ما سيكون بعد الحرب.

وتابع أن هدف إسرائيل من هذه الحرب هو هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، حيث يرى أن إسرائيل لديها مسئولية لحماية مواطنيها من هجمات حماس.

وأوضح أن واشنطن لديها بعض الأولويات أهمها إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمبادئ الأساسية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الآن وما بعد الحرب وهي لا لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولا لتقليص لأي أراضي فلسطينية في غزة، متابعًا: “ونحن نعتبر أن أي شبر في قطاع غزة هو أراض فلسطينية ولا لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ومستقبل غزة بعد الحرب مبني على هذه المبادئ”.

وشدد على أنه لابد من وجود سلطة فلسطينية ليس فقط للسيطرة على غزة والضفة الغربية ولكن أيضا لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، لأنه في يوم من الأيام سوف تنتهي هذه الحرب ولكن من سيوفر هذه الاحتياجات الأساسية وهذه السلطة لابد أن تكون لديها ثقة من قبل المجتمع الدولي.

وقال إن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر من يحكم سواء كان الرئيس محمود عباس أو غيره لأن الفلسطينيين لديهم هذا الحق بالطبع وليس من حق أي دولة في العالم أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني وواشنطن ترعى إصلاحات إيجابية في السلطة الفلسطينية لأن الهدف الرئيسي لأي حكومة هو توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.