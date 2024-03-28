4 شروط للقبول بأكاديمية الأوقاف للدفعة التاسعة من الأئمة والواعظات

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية فتح باب التقدم لقبول الدفعة التاسعة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وحددت الأكاديمية 4 شروط للقبول بالنسبة للأئمة، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط القبول بأكاديمية الأوقاف بالنسبة للأئمة

1 - ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2 - أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.

3 - الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4 - أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وأربعين عامًا.

كما يشترط في الواعظة أن تكون من الواعظات المعتمدات بالأوقاف معينة أو متطوعة وألا يكون قد سبق لها الحصول على الدورة المتكاملة بالأكاديمية، وأن تجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.

كما حددت الأكاديمية رابطًا لتسجيل الراغبين والراغبات، خلال أسبوعين من تاريخه،

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScx1Nw8P.../viewform