الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تدرج 8 أفراد وكيانات من كوريا الشمالية على قائمة العقوبات

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أدرجت الولايات المتحدة، ثمانية أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لدورهم الفعال في تحويل الأموال التي تعزز قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه التصنيفات تستهدف الشبكات التي ساعدت في نقل مكونات أسلحة الدمار الشامل، وشاركت في الصادرات غير المشروعة إلى كوريا الشمالية، وكانت بمثابة نقاط محورية في الشبكات المالية التي تنقل الأموال غير المشروعة إليها.

وذكر البيان: "إننا نتخذ هذا الإجراء بالتنسيق مع جمهورية كوريا الجنوبية، مما يؤكد تصميمنا الجماعي على مواجهة أنشطة التهرب من العقوبات التي تمارسها كوريا الشمالية"، مضيفًا "سنواصل النظر في جميع الأدوات المتاحة لتقليل قدرة كوريا الشمالية على تمويل أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".

وتتزامن تصنيفات اليوم مع اجتماع مجموعة العمل السادسة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن التهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية، وتسلط الضوء على التعاون المكثف بين البلدين بهدف تعطيل قدرة كوريا الشمالية على توليد إيرادات لبرامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من خلال الأنشطة الإلكترونية.

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