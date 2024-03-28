الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

ستيفن سيجال يزور المصابين فى هجوم موسكو المسلح

ستيفن سيجال يزور
ستيفن سيجال يزور المصابين فى هجوم موسكو

زار الممثل الأمريكي ستيفن سيجال، المصابين في هجوم قاعة "كروكورس سيتي هول" للحفلات الموسيقية، والذي أسفر عن مقتل 143 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الروسية حسبما أوردت وكالة "ريا نوفوستي"، إن سيجال شكر الأطباء على عملهم، وتمنى للمصابين في مجمع بيروغوف الطبي الشفاء.

وقال الممثل الأمرييكي إن "ما حدث هو مأساة رهيبة لم يكن ينبغي أن تحدث، وأعتقد أن روسيا ستجعل العالم يفهم أنه لا يمكنك فعل مثل هذا الأمر دون عقاب.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم في ضواحي موسكو الأسبوع الماضي إلى 143 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الأربعاء للهجوم الأكثر حصدا للأرواح الذي يتبناه تنظيم داعش على الأراضي الأوروبية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن 80 مصابا، بينهم ستة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى حتى منتصف نهار الأربعاء.

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