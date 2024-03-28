الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تقتحم المجال الجوى السورى 3 مرات اليوم

الطيران الحربي الأمريكي
الطيران الحربي الأمريكي

قال اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قامت بثلاثة توغلات غير مصرح بها للأجواء السورية فوق منطقة التنف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بوبوف في بيان له: "تواصل طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري من خلال القيام بتحليقات مخالفة لبروتوكولات عدم الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري".

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجل التحالف 3 انتهاكات، وتم تسجيل بروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة 9 ديسمبر 2019 والمتعلقة بتحليق طائرات بدون طيار دون تنسيق مع الجانب الروسي".

وأشار بوبوف إلى أنه من خلال القيام بذلك، يواصل التحالف خلق ظروف مسبقة خطيرة للحوادث الجوية، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

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